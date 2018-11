Ajax met Van de Beek en Neres tegen AEK

Trainer Erik ten Hag heeft hen als vervangers aangewezen van de geschorste Nicolás Tagliafico en geblesseerde Hakim Ziyech.

Donny van de Beek verschijnt ook aan de aftrap in het Olympisch Stadion van Athene. De middenvelder liet zich zaterdag tegen NAC Breda uit voorzorg met lichte klachten in de rust vervangen.

Ajax overwintert voor het eerst in dertien jaar in de Champions League als het AEK Athene verslaat. Ten Hag en zijn spelers plaatsen zich ook voor de achtste finales als Benfica later op de avond niet bij Bayern München wint. Dat duel begint pas om 21.00 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber en Blind; Schöne, Van de Beek en De Jong; Neres, Dolberg en Tadic.