Verstappen rijdt bijna driedubbele raceafstand

De Limburger zette in zijn Red Bull-bolide de vierde tijd neer. Sebastian Vettel ging namens Ferrari het snelste rond. Valtteri Bottas (Mercedes) en Lance Stroll (Force India) waren goed voor de tweede en derde tijd.

Sean Gelael was in zijn Toro Rosso de grootste kilometervreter. Hij kwam tot 150 laps op het Yas Marina Circuit. Ook Lando Norris van McLaren was veel op de baan te vinden. Hij reed 135 rondes.

Ook morgen komen diverse coureurs nog in actie. De tests in Abu Dhabi zijn bedoeld voor bandenleverancier Pirelli, dat met de verzamelde data de puntjes op de i kan zetten richting 2019. Ook vormen de dagen een gelegenheid voor nieuwe en overstappende coureurs om kennis te maken met hun nieuwe team en auto.

