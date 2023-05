Van Gerwen staat op met winst Belgian Darts Open

De Nederlander kan door de winst 30.000 pond bijschrijven. Hij liet afgelopen donderdag op Premier League Night 14 in Manchester al zien op de weg terug te zijn. Eindelijk versloeg hij Gerwyn Price, na vier nederlagen op rij tegen de Welshman, al was Michael Smith nog net wat slagvaardiger in de halve finale. In België gooide de Vlijmenaar zich zondag naar de finale, door de Duitser Martin Schindler (6-5) en Gary Anderson (6-1) te verslaan.

Van Gerwen miste in de finale op 7-5 een matchdart op dubbel 16, voor een spectaculaire 152-finish om de titel binnen te halen. Humphries, die zes 180’ers gooide, kwam nog terug tot 7-6, maar ’Mighty Mike’ was in zijn laatste leg genadeloos: 8-6.

Van Duijvenbode met brace

Bijna had die finale een Nederlands onderonsje geweest, als Dirk van Duijvenbode zijn halve finale tegen Humphries wist te winnen. Hij kwam één leg tekort (7-6 verlies), nadat hij het toernooi met een brace begon vanwege de voor zijn gevoel zware knieblessure die hij vorige week in Leeuwarden opliep bij zijn walk-on. Hij wilde het toch proberen en zie daar: op zaterdag versloeg hij Raymond van Barneveld (6-3) al en via Matt Campbell (6-3) en Jonny Clayton (6-4) kwam hij zondag in de halve finale.

Van Duijvenbode verwacht snel een mri-scan te ondergaan om de precieze ernst van zijn knieblessure te weten te komen, maar dat hij hiermee zelfs een halve finale haalde, zegt genoeg over de vorm van de Aubergenius dit jaar.