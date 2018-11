Ten Hag: ’Zo heb ik het niet doorgegeven’

De UEFA zette op het wedstrijdformulier Max Wöber neer als linksback en Daley Blind als centrumverdediger. „Nee, dat klopt niet. Zo heb ik het niet doorgegeven. Het is andersom.”

„Beiden hebben een voorkeur voor de centrumpositie, maar we hebben de laatste weken gezien dat Daley in Oranje ook goed op links uit de voeten kan. Daar heeft hij het uitstekend gedaan.”

Ten Hag maakt zich geen zorgen dat hij zowel Hakim Ziyech als Nicolas Tagliafico moet missen in Athene. „Je weet dat je tijdens een campagne soms een speler kan verliezen door een blessure of een schorsing. Onze selectie is ingericht zodat we meer dan elf spelers hebben die kunnen presteren.”

