Laatste verdachten vrij in matchfixingzaak

Na betaling van een vastgestelde borgsom zijn spelersmakelaar Mogi Bayat, oud-advocaat Laurent Denis en financieel directeur Thierry Steemans van KV Mechelen weer op vrije voeten.

Het drietal werd opgepakt bij een grote politieactie in oktober. Ze zijn belangrijke verdachten in het grootschalige onderzoek naar fraude en omkoping in het Belgische voetbal. Het uitpuilende strafdossier heeft de titel ’Propere Handen’.

Makelaar Bayat is een bekende naam in het Belgische voetbal. De zaakwaarnemer heeft veel cliënten bij grote clubs in België, zoals Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk. Bayat wordt onder meer verdacht van zelfverrijking. Het geld zou via een rekening van voormalig advocaat Denis zijn weggesluisd.

