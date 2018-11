AC Milan rest van seizoen zonder Bonaventura

De Italiaanse middenvelder heeft acht tot negen maanden nodig om te herstellen van een operatie aan zijn linkerknie. Bonaventura (29) werd dinsdag in de Amerikaanse stad Pittsburgh geopereerd door de specialist die vorig jaar al de knie van Zlatan Ibrahimovic onder handen nam.

De veertienvoudig international van de 'Azzurri' moest onder het mes omdat het kraakbeen in zijn knie kapot was. Bonaventura kwam eind oktober voor het laatst in actie, tijdens de Milanese derby tegen Internazionale. Hij tekende dit seizoen in acht competitieduels voor drie doelpunten. Vorig seizoen kwam de middenvelder acht keer tot scoren in de Serie A.

AC Milan staat op de vijfde plaats. De achterstand op koploper Juventus bedraagt al vijftien punten.