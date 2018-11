Komst Barcelona maakt veel los in Eindhoven

Trainer Mark van Bommel van PSV tijdens de training op sportcomplex De Herdgang. PSV maakt zich op voor de Champions League-wedstrijd tussen PSV en FC Barcelona. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - PSV is in de ban van circus Champions League. Woensdagavond wacht in de laatste thuiswedstrijd een van de meest gevraagde acts: FC Barcelona. Want de komst van Lionel Messi maakt in de omgeving meer los dan weliswaar eveneens grote clubs van het kaliber Internazionale en Tottenham Hotspur. Barça is zeker van de volgende ronde en PSV al uitgeschakeld, al spreekt trainer Mark van Bommel niet van een verloren campagne.