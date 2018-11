PSG toch met sterren tegen Liverpool

Bekijk ook: PSG houdt Neymar en Mbappé aan de kant

De Duitse coach hield beide aanvallers afgelopen weekeinde in de competitie uit voorzorg aan de kant. De Braziliaan en Fransman kwamen beiden met lichte blessures terug van interlandverplichtingen. Neymar kampte met een spierverrekking in zijn rechterbovenbeen, Mbappé had last van een een kneuzing aan zijn rechterschouder.

In de Champions League moet PSG met vijf punten uit vier duels vol aan de bak om de knock-outfase te halen. Liverpool en Napoli hebben zes punten, Rode Ster Belgrado doet met vier punten ook nog volop mee.

De wedstrijd tussen PSG en Liverpool begint woensdag in Parijs om 21.00 uur.