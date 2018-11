Einde aan Nederlands meestsuccesvolle motorraceteam

Michael van der Mark en Ronald ten Kate Ⓒ ORANGE PICTURES

NIEUWLEUSEN – - Ten Kate Racing heeft faillissement aangevraagd, wat inmiddels door de rechtbank Overijssel is uitgesproken. Het is Nederlands meest succesvolle motorraceteam dat op tien wereldtitels in het WK Superbike en WK Supersport kan bogen, niet gelukt om na de plotselinge breuk met Honda weer aan het wereldkampioenschap superbike mee te doen. Daarmee komt een einde aan een periode waarin het bedrijf uit Nieuwleusen voor zowel de Nederlandse als internationale racewereld van grote betekenis is geweest. Veel coureurs hebben bij Ten Kate Racing een impuls van hun carrière gekregen, onder wie Michael van der Mark die in 2014 wereldkampioen supersport werd.