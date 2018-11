Ajax onder 19 heeft ’zó veel kwaliteit’

„Onze trainer John Heitinga hamert erop niet meer los te laten als je een tegenstander bij de strot hebt”, zei de linksbenige nummer acht, die zich met zijn ploeggenoten op indrukwekkende wijze plaatste voor de knock-outfase van de UEFA Youth League. „Natuurlijk lijkt AEK Athene nu geen goede ploeg, maar door zo fel te beginnen, hebben wij ze zwak gemaakt. Het was jammer dat we de tien niet haalden.”

Bij rust leidden de Amsterdammers door doelpunten van Ché Nunnely (2) en Nicolas Kühn (2) al ruim, waarna Kühn zijn hattrick voltooide en Victor Jensen, Enric Llansana en Taylor de Grieken nog meer pijn deden. De tegentreffer in de slotseconde was een slordigheidsfoutje.

Linkspoot Taylor prees zijn ploeg. „Ik denk dat we ver kunnen komen. We hebben zó veel kwaliteit en voetbalintelligentie in de ploeg, kunnen op iedereen bouwen. En vergeet niet dat we hier met twee jongens van 15, vier van 16 en voor de rest 17 en 18 stonden.”