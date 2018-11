Robben mag het laten zien

De 34-jarige Groningse aanvaller staat om 21.00 uur aan de aftrap in de Allianz Arena van de Duitse kampioen, die in de Bundesliga al flink achterop is geraakt bij koploper Borussia Dortmund. Met Robben als invaller moest Bayern zaterdag tegen Fortuna Düsseldorf genoegen nemen met een gelijkspel (3-3).

De laatste basisplaats van de Nederlandse oud-international dateert van 3 november tegen SC Freiburg (1-1). Robben werd toen na een uur gewisseld door trainer Niko Kovac, die zwaar onder druk staat vanwege de slechte prestaties van de 'Rekordmeister'. Bayern en Benfica zitten in de Champions League in de poule bij Ajax.

Memphis Depay heeft een basisplaats bij Olympique Lyon in de thuiswedstrijd tegen Manchester City. Kenny Tete zit op de bank bij de Franse club. Justin Kluivert en Rick Karsdorp zijn reserve bij AS Roma, dat Real Madrid ontvangt.