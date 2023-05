VIDEO Brian Brobbey wijst Hans Kraay lachend terecht: ‘Je bent niet scherp’

Door onze Telesportredactie

Brian Brobbey juicht na zijn goal. Ⓒ PROSHOTS

Brian Brobbey had zondag reden tot juichen. De Ajacied maakte tegen FC Utrecht een belangrijk doelpunt. Het was zijn dertiende goal van het seizoen, maar van dat getal was echter niet iedereen op de hoogte, zo bleek na afloop.