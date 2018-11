Emotionele terugkeer Falcao bij Atletico

De supporters van Atlético Madrid hebben een warm welkom voorbereid voor ’El Tigre’, die tussen 2011 en 2013 voor Atlético liefst 70 doelpunten maakte. De Colombiaan bezorgde de Madrileense club met zijn goals de eindzege in de Europa League (2012), de Europese Supercup (2012) en Spaanse beker (2013).

„Ik zal mijn periode hier nooit vergeten”, zei Falcao tijdens de persconferentie in stadion Wanda Metropolitano, sinds vorig jaar de thuishaven van Atlético. „Het is lang geleden dat ik hier ben geweest. Het brengt veel emoties met zich mee om iedereen van Atlético weer te zien.”

Met Monaco beleeft Falcao vooralsnog een zeer teleurstellend seizoen. In de Franse competitie staat de ploeg van trainer Thierry Henry op de voorlaatste plaats en in de Champions League pakte Monaco pas één punt. Atlético is met negen punten al zo goed als zeker van een vervolg.