Ajax overwintert na 13 jaar weer in Champions League

Door een 0-2 zege in Griekenland zijn de Amsterdammers - met nog een duel met Bayern München te gaan - al zeker van een langer verblijf in het kampioenbal. Dusan Tadic maakte in de Griekse hoofdstad beide doelpunten.

Erik ten Hag en Ajax zijn nog ongeslagen in Europa dit seizoen. Ⓒ EPA

Erik ten Hag kon in Athene niet beschikken over de geblesseerde Hakim Ziyech en de geschorste Nicolas Tagliafico. De Marokkaanse spelmaker werd op de rechterflank vervangen door David Neres, terwijl centrumverdediger Max Wöber in de ploeg kwam voor de Argentijnse back. Daley Blind verhuiste vanaf de as naar de linksachterpositie.

Voorafgaand aan het duel was het zeer onrustig in het stadion. Fans van AEK Athene gooiden met vuurwerk richting het vak met Ajax-supporters. Een molovtovcocktail knalde op een wand van plexiglas uiteen en zorgde voor een flinke vlammenzee, maar wonder boven wonder vielen er geen zwaargewonden.

De eerste helft kende geen doelpunten, al kreeg Ajax wel twee grote mogelijkheden. Na 26 minuten spelen zette Frenkie de Jong met een bal op maat David Neres alleen voor AEK-doelman Vasilios Barkas, maar de kopbal van de Braziliaan miste kracht om gevaarlijk te zijn.

Niet veel later mocht Lasse Schöne vanuit kansrijke positie aanleggen voor een vrije trap, na een harde tackle op Kasper Dolberg van Marios Oikonomou. Het vlammende schot van de Deen vloog echter nipt over.

Ook bij de start van de tweede helft was het onrustig op de tribunes. De AEK-spelers lieten zich er klaarblijkelijk door inspireren en deelden eveneens flink uit. Ajax had mede door het harde spel van de Zuid-Europeanen moeite om tot echte kansen te komen.

Kasper Dolberg had het lastig in Athene. Ⓒ ANP Pro Shots

Ten Hag besloot na een uur om in te grijpen en haalde de zoekende Kasper Dolberg naar de kant voor Klaas-Jan Huntelaar. Direct werden de Amsterdammers gevaarlijker. Huntelaar creëerde met een loopactie ruimte, waardoor Donny van de Beek in zijn rug kon opduiken. De inzet van de glijdende middenvelder belandde op de paal, maar Ajax ging weer geloven in een doelpunt.

Enkele minuten later was het al raak. Scheidsrechter Michael Oliver legde de bal op stip na een handsbal van Marko Livaja, die zijn tweede gele kaart kreeg en kon inrukken. Dusan Tadic hield het hoofd koel en schoot dwars door het midden raak: 0-1.

Ajax slaat toe in Athene. Ⓒ ANP Pro Shots

De Serviër verdubbelde de score in de 72e minuut. Klaas-Jan Huntelaar was na terugleggen van David Neres niet zelfzuchtig en legde de bal opzij richting Tadic, die kinderlijk eenvoudig kon binnen schuiven en Ajax op die manier definitief verzekerde van een ticket voor de knock-outfase. In de laatste twintig minuten hield Ajax het hoofd koel en speelde het de wedstrijd volwassen uit.