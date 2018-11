CSKA verspeelt Champions League-kans tegen Plzen

De thuisploeg kwam vroeg op voorsprong. In de 10e minuut mocht Nikola Vlasic het proberen vanaf de strafschopstip. Hij schoot genadeloos binnen: 1-0. Op slag van rust gaf scheidsrechter Danny Makkelie de tweede penalty van de avond, dit keer aan de andere kant. Roman Prochazka bleek echter niet zo stressbestendig als zijn collega. De Slowaak in Tsjechische dienst verzuimde te scoren.

In de tweede helft zuiverde Prochazka zijn naam. Hij schoot de bal met enig geluk perfect achter CSKA-doelman Igor Akinfeev. In de slotfase ging het toch mis voor de Russen. Lukas Hejda kopte een corner van Patrik Hrosovsky binnen.

Door de overwinning in Moskou houdt Plzen kans op overwintering in Europa. Het streeft CSKA voorbij en staat nu op een derde plek in Groep G door een beter onderling resultaat. De heenwedstrijd Tsjechië werd het 2-2.

De andere wedstrijd in groep G, tussen AS Roma en Real Madrid, begint dinsdagavond om 21:05 uur. Beide clubs hebben tot dusver negen punten uit vier duels en strijden vanavond om de koppositie. Door de nederlaag van CSKA weten Real Madrid en AS Roma al voorafgaand aan hun onderlinge wedstrijd dat zij zeker zijn van de volgende ronde.

De heenwedstrijd in Madrid eindigde in een 3-0 overwinning voor Real. Justin Kluivert en Rick Karsdorp beginnen bij AS Roma op de bank.