Ten Hag treedt in voetsporen Van Gaal

De 48-jarige oefenmeester is de tweede Ajax-trainer ooit die in zijn eerste vijf wedstrijden in het kampioenenbal ongeslagen blijft. Louis van Gaal ging hem in 1994 voor. In het seizoen 1994/1995 won Ajax de Champions League.

Ten Hag speelde met Ajax ook nog zes voorrondeduels. Ook in die wedstrijd bleven de Amsterdammers zonder nederlaag. De Amsterdammers staan na dertien jaar weer in de knock-outfase van het hoogste Europese niveau.

