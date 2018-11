De Ligt: ’Vechten doe je op het veld’

De 19-jarige verdediger was zes jaar toen Ajax voor de laatste keer overwinterde in het kampioenenbal. „Dat is lang geleden. Des te mooier dat wij het nu weer doen.”

De Ligt vond dat Ajax goed voor de dag kwam in Athene. „We overstijgen onszelf soms, dan spelen we beter dan we zelf denken. We waren al trots dat we überhaupt de Champions League hebben gehaald. Nu we door zijn naar de achtste finales, mogen we dat helemaal zijn”, zei De Ligt.

Dolle vreugde bij Matthijs de Ligt, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar na de 0-2 van Dusan Tadic. Ⓒ REUTERS

„Je werkt het hele seizoen naar de Champions League toe. Als je dan één speelronde voor het einde al door bent, is dat heel mooi. Met elf punten uit vijf wedstrijden hebben we het heel goed gedaan in deze poule”, aldus de Amsterdamse captain in gesprek met Veronica.

Bekijk hier de standen in de groepsfase van de Champions League.

Bekijk ook: Ajax overwintert na 13 jaar weer in Champions League

„We spelen nu nog tegen Bayern München, die wedstrijd is belangrijk om eerste te worden in de poule. Dan krijgen we een heel goede uitgangspositie voor na de winterstop. Daar gaan we vol voor knokken.”

De verdediger moest tijdens de warming-up nog sussend optreden. De AEK Athene-fans provoceerden de Amsterdamse aanhang door met vuurwerk te gooien, waarna het even leek alsof er ongeregeldheden zouden uitbreken.

„Vechten doe je op het veld. Tijdens de wedstrijd was alles goed en hebben onze fans ons naar voren groepen, maar met dat gedoe voor de aftrap hebben ze alleen zichzelf. En ons trouwens ook. We denken ook: wat gebeurt er? Dat heeft zeker invloed. We zijn een jonge groep en het is afwachten hoe we op zoiets reageren. Vandaag ging het goed, maar het kan ook anders uitpakken. Het past gewoon niet bij een club met klasse als Ajax.”