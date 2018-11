Video’s: Wereldgoals Robben

In de 13e minuut wurmde Robben zich langs drie tegenstanders, om daarna op voor hem karakeristische wijze naar binnen te komen alvorends hij de trekker over haalde. De voormalig Nederlands international krulde de bal om Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos heen.

Na een half uur spelen was het opnieuw raak. Robben kwam opnieuw naar binnen en vond dit keer de andere kruising.

Robben staat nu op 31 doelpunten in de Champions League. Hij is daarmee de op één na productiefste Nederlander. Alleen Ruud van Nistelrooy maakte meer doelpunten in het kampioenenbal (56). Robben laat Patrick Kluivert en Roy Makaay (beiden 29) achter zich.

Arjen Robben voegde zich met zijn treffers in een select groepje gevoegd. Hij heeft nu in dertien seizoenen in de Champions League gescoord. Alleen Ryan Giggs (in zestien seizoenen), Raúl (vijftien), Lionel Messi, Karim Benzema (beiden veertien) en Cristiano Ronaldo (dertien) hebben ook in minimaal zoveel jaar gescoord in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos had het nakijken Ⓒ REUTERS

Het doelpunt is minder goed nieuws voor Ajax. De Amsterdammers strijden nog met Bayern om de groepswinst in de Champions League.

