Blind en Huntelaar lusten wel een biertje

Klaas-Jan Huntelaar stond toen op het punt zijn eerste contract in Amsterdam te tekenen en Matthijs de Ligt moest zijn zevende verjaardag nog vieren.

Zo zeldzaam en bijzonder is het dus dat Ajax zich weer bij de laatste zestien clubs in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal heeft geschaard. „Dat gaan we even vieren” jubelde Blind na de zege op AEK Athene (0-2). „Ja, dat worden wel een paar biertjes in het hotel. Dat hebben we toch wel verdiend.”

„Samen feestvieren brengt ons nog dichter bij elkaar”, zei Huntelaar lachend. „Wat ik graag drink? Nou, best veel eigenlijk. Wat er op het menu staat.”

Blind noemde het bereiken van de achtste finales een compliment voor de ploeg en de clubleiding. „Elf punten na vijf groepsduels. En we hebben ook nog eens zes wedstrijden in de voorronden overleefd. Wij zijn al elf Europese duels ongeslagen. Dat is wel wat hoor. Alles valt als een mooie puzzel in elkaar. We hebben veel talenten die beter worden en een paar ervaren jongens.”

„Natuurlijk ben ik blij dat ik bij Ajax ben gebleven”, jubelde aanvoerder De Ligt. „Ik heb nu vijf duels in het hoofdtoernooi van de Champions League gespeeld en zes interlands met Oranje. Op mijn leeftijd is het belangrijk dat ik heel veel voetbal. En ik ben ook beter geworden. Soms ga ik er even niet voor de volle 100 procent in. Ik leer spelsituaties beter inschatten en krijg daardoor ook meer zelfvertrouwen. Dat geeft een machtig gevoel.”