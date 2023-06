Eekhoff wint proloog ZLM Tour, Bjerg verrast in tijdrit Dauphiné

Eekhoff finishte in 7.27, met een gemiddelde van ruim 53 kilometer per uur. Hij was slecht 1 seconde sneller dan de Australiër Alexander Edmondson. De Nederlander Olav Kooij eindigde met nagenoeg dezelfde tijd als derde. Hij won de rittenkoers vorig jaar.

De ZLM Tour eindigt zondag met een rit over 158 kilometer met start en aankomst in Oosterhout. Voor donderdag staat er een etappe over ruim 202 kilometer van Westkapelle naar ’s-Heerenhoek op het programma.

Mikkel Bjerg verrast in tijdrit van Critérium du Dauphiné

Mikkel Bjerg van UAE Team Emirates heeft de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen, een tijdrit over ruim 30 kilometer in de omgeving van Belmont-de-la-Loire. De jonge Deen finishte in de indrukwekkende tijd van 37,28, waarmee hij alle specialisten versloeg. Hij nam tevens de leiderstrui over van Christophe Laporte, die al twee etappes won.

Voor Bjerg was het zijn eerste zege als prof. Hij bleef landgenoot Jonas Vingegaard voor. De winnaar van de Ronde van Frankrijk moest 12 seconden toegeven. Rémi Cavagna uit Frankrijk werd op 27 seconden derde. In het algemeen klassement is Vingegaard eveneens tweede, ook op 12 seconden. Met nog de nodige klimkilometers voor de boeg geldt de kopman van Team Jumbo-Visma nu als favoriet.

„Ik had dit niet zien aankomen”, zei Bjerg in zijn eerste reactie. „Ik wist dat het zwaar zou worden. Maar mijn ploegleider zei: ga er voor, je hebt niets te verliezen. Ik ben tot het uiterste gegaan. In de laatste kilometers heb ik alleen nog maar aan mijn vrouw gedacht en alles gegeven. Het is gelukt. Iedereen rond onze ploeg heeft er alles aan gedaan om ons in deze positie te brengen. Nu hebben we het op de weg afgemaakt. Prachtig.”

