Mikkel Bjerg verrast in tijdrit van Critérium du Dauphiné

De jonge Deen finishte in de indrukwekkende tijd van 37,28, waarmee hij alle specialisten versloeg. Hij nam tevens de leiderstrui over van Christophe Laporte, die al twee etappes won.

Voor Bjerg was het zijn eerste zege als prof. Hij bleef landgenoot Jonas Vingegaard voor. De winnaar van de Ronde van Frankrijk moest 12 seconden toegeven. Rémi Cavagna uit Frankrijk werd op 27 seconden derde. In het algemeen klassement is Vingegaard eveneens tweede, ook op 12 seconden.

