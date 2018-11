Robben zorgt dat Ajax tot het gaatje moet gaan

De Zuid-Duitsers wonnen dinsdagavond met ruime cijfers van Benfica (5-1), dat plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League kan vergeten. Bayern heeft na vijf wedstrijden dertien punten. Dat zijn er twee meer dan het eveneens geplaatste Ajax.

De Amsterdammers wonnen zelf met 0-2 van AEK Athene en moeten over twee weken in de Johan Cruijff ArenA zegevieren over Bayern om als groepswinnaar de achtste finales te bereiken. Het heenduel in Duitsland eindigde in 1-1

Robben scoorde twee keer schitterend in de Allianz Arena. De 34-jarige Bedumer knalde in de dertiende en 30e minuut op de voor hem zo karakteristieke wijze raak. Robert Lewandowski schoot na 36 minuten de 3-0 erin.

In de 51e minuut trof de Poolse goalgetter opnieuw doel. Tussendoor scoorde Gedson Fernandes tegen voor de Portugezen. Robben kreeg twintig minuten voor tijd een dikverdiende publiekswissel. Vervolgens maakte invaller Franck Ribery (niet voor Robben) de vijfde treffer voor de Duitsers.