Video: Fellaini maakt Mourinho gek

Manager José Mourinho wist van blijdschap even niet meer waar hij het moest zoeken na het late doelpunt van de Belg. Eerst trapte hij een rek met bidons omver, direct daarna smeet smeet hij een ander rek wild op de grond.

United kwam dinsdag - zoals wel vaker dit seizoen - dramatisch voor de dag.Voor de achtste keer in de laatste negen(!) wedstrijden in Champions League kwam het niet tot scoren voor de rust. Bij Young Boys had oud-Ajacied Miralem Sulejmani een basisplaats.

Manchester United staat na vijf duels op tien punten en daarmee op de tweede plaats. Alleen Juventus doet het met een totaal van twaalf beter. Mario Mandzukic hielp De Oude Dame dinsdag aan een 1-0 zege op Valencia.

Door hun overwinningen zijn Juventus en Manchester United zeker van een ticket voor de knock-outfase.

Bekijk hier de standen in de groepsfase van de Champions League.