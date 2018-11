Depay in lastig parket met Lyon

De andere wedstrijd in groep F, tussen Hoffenheim en Shakhtar Donetsk, eindigde in een 2-3 overwinning voor de bezoekers uit Oekraïne. Daardoor nadert Shakhtar de ploeg van Depay tot op 2 punten. 12 december ontmoeten beide clubs elkaar in Donetsk. Het vorige duel tussen beide clubs eindigde in 2-2. Manchester City is groepswinnaar in groep F, Hoffenheim hekkensluiter.

Na een 0-0 ruststand schoot Maxwel Cornet de Lyon in de 55e minuut op voorsprong. Deze voorsprong duurde niet lang. Slechts zeven minuten later bracht Aymeric Laporte beide ploegen weer in evenwicht: 1-1.

In de slotfase leek Lyon alsnog met de overwinning aan de haal te gaan. Cornet was opnieuw trefzeker, dit keer op aangeven van Memphis Depay. Toch kwam de ploeg van Pep Guardiola weer op gelijke hoogte. Sergio Aguero kopte knap de 2-2 op het scorebord.