Tadic: ’Deze is voor de fans die werden aangevallen’

Voorafgaand aan het Europese duel raakten acht meegereisde Ajax-fans gewond door ongeregeldheden in het stadion. „We kregen mee dat er wat problemen waren. Onze fans werden aangevallen”, zei Tadic tegen de NOS. „Deze overwinning is voor hun.”

Dat Ajax overwintert in het miljoenenbal verbaast de Serviër niet. „Ik had dit wel verwacht. We hebben dit onszelf als doel gesteld, en dat is gelukt. Het volgende doel is om groepswinnaar worden. Als dat lukt krijgen we in de volgende ronde een makkelijkere tegenstander.”

Ajax werd in het zadel geholpen door een handsbal. Tadic nam plaats achter de penalty. „Dat zijn de beste momenten”, zei Tadic bij Ajax TV. „Alles hangt dan van mij af. Ik hou ervan om die verantwoordelijkheid om te nemen. Het is onbeschrijfelijk.”

„De tweede goal was een teamprestatie”, kijkt Tadic terug. David Neres kreeg de bal goed bij Klaas-Jan Huntelaar, die keurig aflegde op de nummer 10. „Dat is tekenend voor dit Ajax. Iedereen speelt voor elkaar. Het maakt niet uit wie scoort of de assist maakt. Dat is erg belangrijk.”

Tadic noemt de overwinning in Griekenland een belangrijke stap. „Dit is de stempel op ons goede seizoen. Het geeft ons meer zelfvertrouwen. De focus gaat nu weer op de Eredivisie en het bekertoernooi.”

Over twee weken komt FC Bayern München naar Amsterdam voor het laatste duel in de groepsfase. Alleen bij winst op de Duitsers is Ajax groepswinnaar.

