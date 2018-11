Anderlecht-speler trots op rellen bij AEK - Ajax

De 28-jarige Bosniër van de Belgische club besteedde op Instagram op opmerkelijke wijze aandacht aan de supportersrellen tijdens AEK Athene - Ajax, in het stadion van de Griekse club.

Vranjes plaatste een filmpje waarop te zien is dat er een molotovcocktail door de lucht vliegt richting het vak van Amsterdamse fans. Daarbij schreef hij ’Welcome to hell!!!’ De Insta-story was snel weer verdwenen, maar op dat moment natuurlijk al door tientallen van zijn bijna 78.000 volgers opgepikt.

Vranjes maakte in 2018 de overstap van AEK Athene naar Anderlecht. Hij speelde één seizoen in Griekenland.

