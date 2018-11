St. Juste draait warm voor PSV thuis

St. Juste brak met de Rotterdammers een record in het nog jonge evenement. Jong Feyenoord versloeg met een indrukwekkend optreden Sparta Praag onder 23 jaar met 8-0. St Juste maakte met een prachtige treffer zelf de 7-0. Naast St. Juste deed ook de afgelopen zomer aangetrokken jonge Zuid-Amerikaan Luis Sinisterra één helft mee.

Verder bestond het elftal uit piepjonge spelers, zoals de junioren Orkun Kôkcü, Wouter Burger, Cheick Touré, Lutsharel Geertruida en Noah Lewis. Aanvaller Joël Zwarts (19), die vorig seizoen een contract tekende, scoorde vier keer.

De talenten van Feyenoord spelen op 19 december opnieuw in Engeland tegen de oude ploeg van Jaap Stam en in januari tegen Leicester City. Feyenoord koos voor die route om de talenten dit seizoen ervaring op te laten doen. Het is ook een test tegen de talenten van buitenlandse clubs. Het rercord in de Premier League Cup was in handen van Villarreal, dat vorig jaar een 7-0 zege boekte.