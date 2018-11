Mourinho verklaart opmerkelijke actie

De inhoud vloog alle kanten op, wat leidde tot verschrikte reacties van de toeschouwers achter de dug-out. ,,Het was een explosie van opluchting'', verklaarde Mourinho. ,,Ik denk dat veel supporters thuis voor de televisie dat doelpunt op allerlei manieren hebben gevierd. Ik kan me voorstellen dat in sommige huiskamers de tv is gesneuveld.''

De Engelse club leek op Old Trafford af te stevenen op een teleurstellende 0-0, tot Marouane Fellaini in de extra tijd nog scoorde. ,,Wij speelden niet voor 0-0, dat zou een 'fake' resultaat zijn geweest. De frustraties liepen bij iedereen hoog op toen de wedstrijd in 0-0 leek te gaan eindigen'', aldus Mourinho.

De Portugees kon het niet laten een sneer uit te delen naar zijn criticasters. ,,Voor degenen die zo van statistieken houden: dit is mijn veertiende seizoen in de Champions League en veertien keer zijn mijn teams de groepsfase doorgekomen. En het jaar waarin ik niet in de Champions League zat, won ik de Europa League.''