Fabuleuze omhaal De Jong ontgaat ook Barça niet

„We zijn al geplaatst voor de volgende ronde, maar ons doel is om eerste in de poule te worden en de wedstrijd te winnen”, aldus Valverde, die onder anderen Luis Suarez mist, maar Philippe Coutinho en mogelijk ook Ivan Rakitic weer terug heeft. Ook superster Lionel Messi is er gewoon bij. „Door blessures zijn er wat jongere spelers mee, maar we gaan niet speculeren op wat er in de wedstrijd tussen Tottenham en Inter gebeurt.”

Bij een gelijkspel in die wedstrijd heeft Barcelona aan een punt genoeg in het Philips Stadion om de eerste plaats te claimen. Valverde weet waar de kracht van PSV ligt. „Ze zijn snel en gevaarlijk in de counter. Het is echt een team. In de competitie doen ze het heel goed en ze hebben zondag natuurlijk een grote wedstrijd tegen Feyenoord. We kijken vooral naar beelden in de Champions League, maar de goal van Luuk de Jong afgelopen weekeinde heb ik natuurlijk gezien. Een wereldgoal. Hij is een geweldige speler. We zullen hem moeten zien af te stoppen.”

