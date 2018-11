Van Bommel: ’Voor politiek moet je in Den Haag zijn’

Kreeg de coach van PSV in september in Camp Nou vooral vragen over het WK van 2010 en Andres Iniesta, in Eindhoven antwoordde Van Bommel deze keer kort en krachtig op de vraag wat hij van de onthullingen van Football Leaks over het Spaanse voetbal en Real Madrid-verdediger Sergio Ramos vindt. „Volgens mij spelen wij morgen (vandaag, red.) een wedstrijd”, aldus Van Bommel. „Als je bij ons over politiek wilt praten, moet je in Den Haag zijn.”

Hoewel FC Barcelona onder anderen Luis Suarez mist, rekent Van Bommel zich niet rijk. „De Spanjaarden zijn al geplaatst, maar zullen wel willen winnen. Barcelona beschikt over zoveel goede spelers. Ik denk dat ze alsnog een representatief elftal op het veld kunnen zetten.”

