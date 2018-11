Laatste thuisduel PSV in Champions League

De Eindhovenaren ontvangen om 21.00 uur koploper FC Barcelona, dat na vier speelronden in groep B al zeker is van een plek in de achtste finales.

PSV kan na de late nederlaag begin november tegen Tottenham Hotspur (2-1) hooguit nog als derde eindigen. Die positie geeft na de winterstop recht op een vervolg in de Europa League. PSV heeft, met nog twee duels te gaan, drie punten minder dan de Spurs.

,,Ons doel was overwinteren. Als derde eindigen en ons kwalificeren voor de Europa League wordt niet makkelijk, maar kan nog steeds'', aldus Van Bommel dinsdag. De trainer is ondanks de moeilijke uitgangspositie niet van plan spelers te sparen voor de belangrijke uitwedstrijd van zondag in de eredivisie tegen Feyenoord. ,,We zijn altijd bezig met het eerstkomende duel.''

FC Barcelona mist onder anderen de geblesseerde spelers Luis Suárez (rechterknie), Rafinha (gescheurde kruisband in linkerknie) en Sergi Roberto (hamstring). Lionel Messi maakt wel deel uit van de selectie.