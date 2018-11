Gerges volgt vrouw naar MMA

1 / 2 1 / 2 Hesdy Gerges (r.) en Denise Kielholtz: beiden verknocht aan MMA, maar samen trainen is wat lastig gezien het lengteverschil. Ⓒ Anko Stoffels

AMSTERDAM - In huize Gerges wordt al maandenlang voornamelijk over één onderwerp gesproken: het Mixed Martial Arts-debuut van Hesdy (34) in het Italiaanse Genua. Zaterdag gaat het eindelijk gebeuren, onder toeziend oog van zijn vrouw en collega-MMA-vechtster Denise Kielholtz (29). ,,Ik vind het echt vetter dan vet dat Hesdy deze stap heeft durven zetten.”