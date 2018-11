De Ligt grapt: ’Datum finale maar prikken’

„Dus we moeten de datum maar prikken”, dolde hij. Om daar serieus aan toe te voegen: „We zetten stap voor stap. En de volgende is proberen om in de thuiswedstrijd tegen Bayern München eerste in de groep te worden. Als dat lukt, loten we een nummer twee uit een andere groep, in principe een makkelijkere tegenstander.”

De Ligt kon amper bevatten dat Ajax zich na vijf speelronden al heeft geplaatst voor de knock-outfase van het miljoenenbal. „We hadden de hele wedstrijd controle, maar moesten wel even de 1-0 maken. Als zij een rode kaart krijgen en je scoort, weet je dat het goed zit. Na de loting wisten we dat er kansen lagen om bij de laatste zestien te komen. We hebben nog niet verloren en nu zal de eerste plaats nog een extra boost zijn. We gaan tegen Bayern voor de overwinning.”