Guardiola: ’Europa moeilijker dan Engeland

„We hebben het in Europa veel moeilijker dan in Engeland. We treffen betere spelers, het pressiespel gaat minder makkelijk. Kortom, de Champions League is geen makkie”, zei de Spaanse coach na de moeizame 2-2 tegen Olympique Lyon. Het verdiende punt met het gelijke spel was voldoende voor Manchester City om zich te plaatsen voor de knock-outfase.

Manchester City won vorig seizoen de Premier League met 100 punten en meer dan 100 doelpunten en ook dit seizoen voeren de ’Citizens’ ongeslagen de ranglijst aan in Engeland. De enige nederlaag dit seizoen werd in de Champions League geleden, dat was in september de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon tegen (1-2). „Lyon is een van de moeilijkste ploegen waar we ooit tegen gespeeld hebben. Fysiek ijzersterk en zeer sterk in de counter. We hebben karakter getoond door twee keer van een achterstand terug te komen.”