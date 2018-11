Ribéry knuffelt opgeluchte Kovac

,,Ze hebben aangetoond dat ze het kunnen. Eindelijk wisten we een voorsprong uit te bouwen.'' De Kroaat kreeg langs de lijn een stevige knuffel van de gewisselde Franck Ribéry, als teken dat de spelers hem nog steunen. Het is afwachten of dat ook geldt voor de clubleiding.

De Duitse media meldden eerder deze week dat Kovac wordt ontslagen bij Bayern München vanwege de tegenvallende resultaten in de Bundesliga. De vraag is echter of de clubleiding nog wel overgaat tot deze ingreep na de overtuigende zege op Benfica.

Volgens technisch directeur Hasan Salihamidzic zit Kovac zaterdag 'gewoon' weer op de bank tegen Werder Bremen. ,,Dat is vanzelfsprekend. Deze wedstrijd spreekt voor zich'', aldus Salihamidzic, die ontkent al te hebben gesproken met de clubloze trainer Arsène Wenger.