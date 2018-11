Statistieken - PSV verliest met 1-2 van Barça

PSV kan door dat resultaat de laatste plaats in groep B niet meer ontlopen. Over twee weken is de afsluitende wedstrijd tegen Internazionale in Milaan.

Lionel Messi opende in de 61e minuut met een fraai doelpunt de score in het Philips-stadion. Verdediger Gerard Piqué verdubbelde in de 70e minuut de voorsprong door raak te schieten uit een vrije trap van Messi. Luuk de Jong scoorde in de 83e minuut met zijn hoofd tegen.

PSV werd eerder dit seizoen al uitgeschakeld in het nationale bekertoernooi. De Brabanders kunnen zich daardoor vanaf nu richten op de competitie. PSV verspeelde in de eredivisie nog geen punt en heeft na dertien speelronden vijf punten meer dan Ajax. Zondag wacht de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Bekijk hier de statistieken van PSV - FC Barcelona.