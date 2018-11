Fanclub Ajax laakt optreden Griekse politie

Griekse fans kregen alle kans om met vuurwerk en projectielen te gooien. Agenten gebruikten wel geweld tegen Ajax-supporters.

Nagtzaam stond in het vak met ruim 1200 supporters van Ajax. ,,De autoriteiten garandeerden vooraf de veiligheid van onze supporters", schrijft hij op de website van zijn supportersvereniging. ,,Hier bleek in de praktijk weinig van. Er was sprake van grof politiegeweld, waarbij onze supporters als ratten in een val werden gedreven, terwijl een actie richting supporters van AEK stelselmatig uitbleef.”

Ajax-fans werden voor en tijdens de wedstrijd met enige regelmaat bekogeld. Griekse agenten stonden toe dat hooligans van AEK over de sintelbaan richting de supporters uit Nederland liepen en met zwaar vuurwerk gooiden. De politie greep wel in toen een deel van de aanhang van Ajax reageerde. Uiteindelijk raakten acht fans van Ajax gewond door politiegeweld en vuurwerk. De fans van AEK wilden mogelijk wraak nemen voor rellen met supporters van Ajax en Panathinaikos tijdens de nacht voor het duel.

,,Het was maandag al onrustig geweest maar in het stadion moet het veilig zijn", stelt Nagtzaam. ,,Ajax-supporters werden aangevallen en het antwoord daarop was buitensporig ME-geweld tegen onze aanhang. AEK-supporters hebben duidelijk een vrijstaat gecreëerd binnen hun eigen stadion. Ze mochten doen en laten wat ze wilden. Het was bizar. We hebben allemaal gezien hoe een molotovcocktail richting ons werd gegooid, hoe men de Ajax-supporters bleef opzoeken en hoe ze levensgevaarlijk zwaar vuurwerk richting ons bleven gooien.”

,,Wij roepen de UEFA dan ook op passende maatregelen te nemen en leven vooral mee met de supporters die buiten hun schuld om gewond zijn geraakt.", besluit Nagtzaam. ,,Daarnaast verwachten wij van Ajax dat ook zij een officiële klacht indienen. Wij doen dit zelf in ieder geval bij Football Supporters Europe, de Europese belangenbehartiger vanuit supporters.”