Arantxa Rus kan Nederland niet op voorsprong zetten tegen Spanje

Het is de eerste keer dat de Nederlandse dames aantreden sinds het stoppen van Kiki Bertens. De voormalig kopvrouw maakte vorig jaar bekend dat afgelopen seizoen haar laatste was. Meevaller voor het Nederlandse team is dat de Spaanse kanonnen Garbine Muguruza en Paula Badosa niet van de partij zijn in de Bossche Maaspoort. Toch hebben de Zuid-Europeanen op papier wel het sterkste team.

Spanning

Nu Bertens is gestopt, trekt Rus de kar bij het Nederlands team. Zij mocht vrijdagmiddag ook het bal openen. De nummer 74 van de wereld trad aan tegen Nuria Parrizas Daz, de mondiale nummer 55 en moest direct in de achtervolging, nadat de Spaanse direct haar servicegame afpakte.

Rus leek daarna verlost van de ergste spanning. Ze begon beter te spelen, brak direct terug en boog de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Dat bleken echter wel de enige twee games van de set voor de Nederlandse, want Parrizas Daz denderde daarna met vijf games op rij door naar 6-2 setwinst.

Tiebreak

In het tweede bedrijf leek Rus heel snel orde op zaken te stellen, toen ze met 5-1 voor kwam. De Spaanse liet echter zien over vechtlust te beschikken en knokte terug tot 5-5. Maar ook Rus liet zich niet meteen gek maken en maakte er 6-5 van in haar voordeel. De Spaanse sleepte er vervolgens een tiebreak uit en hierin bleek ze de sterkste.

Later op de vrijdag gaat Lesley Pattinama-Kerkhove de stand proberen gelijk te trekken. De nummer 141e van de wereld, stuit op Sara Sorribes Tormo, die 92 plekken hoger staat.

De inzet van de ontmoeting in Den Bosch is deelname aan de Billie Jean King Cup Finals. Nederland deed nog nooit mee aan het eindtoernooi van het landenevenement, de opvolger van de Fed Cup.