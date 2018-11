Caldas: ’Hockeyers moeten beter zijn dan ooit’

„En als we dat zijn, kan het nog niet goed genoeg zijn”, beseft bondscoach Max Caldas, die zaterdag het toernooi met Oranje opent tegen outsider Maleisië.

„Ik kan me geen WK herinneren met zoveel kanshebbers op de wereldtitel. De wereldtop in het mannenhockey is echt breder geworden. Winnen is voor ons de enige optie, maar we mikken vooraf nergens op. We richten ons nu eerst op Maleisië en daarna op onze volgende tegenstanders Duitsland en Pakistan. We willen groeien in het toernooi, zodat we in de WK-finale op ons best kunnen zijn. Maar we leven van dag tot dag en van wedstrijd naar wedstrijd, daar is mijn selectie op ingesteld.”

Zestien landen

Voor de eerste keer sinds 2002 doen er weer zestien landen mee aan het WK, dat in Bhubaneswar liefst negentien dagen omvat. De vier groepswinnaars plaatsen zich direct voor de kwartfinales, de nummers twee en drie gaan naar een tussenronde. „Ik vind het een interessante opzet”, zegt Caldas, die na het vorige WK in 2014 in Den Haag (goud met Nederlandse vrouwenploeg) overstapte naar het mannenteam (tweede achter Australië).

„Er zit een soort alles-of-nietsgedachte achter, the winner takes it all. Dat spreekt me wel aan. Maar daar schuilt natuurlijk ook gevaar in. Kleinere hockeylanden als Nieuw-Zeeland, Spanje of Ierland kunnen een keer stunten tegen een titelkandidaat. Ook Maleisië is daartoe in staat. Ik vind het voor ons een heel linke WK-start, zeker nu die ploeg met Roelant Oltmans als bondscoach wat stabieler is geworden. Bovendien hebben ze een heel goede strafcorner.”

Oranje heeft in de eerste WK-fase steeds drie rustdagen tussen de duels zitten. „Daar hebben we ons grondig op voorbereid. We hebben relatief veel vrije tijd en die moeten we niet alleen met hockey gaan invullen. Een musical bezoeken zoals de vrouwenploeg afgelopen zomer tijdens het WK in Londen deed, zit er voor ons in India echter niet in. We zullen er niettemin creatief mee omgaan.”

De Nederlandse mannenploeg won in 1998 in Utrecht voor de derde en laatste keer de wereldtitel.