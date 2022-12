Gaat wereldkampioen Evenepoel rivaal Pogacar achterna? ’Hij zou zich belachelijk maken’

Remco Evenepoel kreeg de vraag al in een Instagram-live begin deze maand. Heeft hij er wel eens aan gedacht om voor zijn plezier een veldrit te rijden? „Ja, maar het is geen groot doel en ik denk niet dat er kansen liggen om me als renner te ontwikkelen. De grote droom waarop ik nu gefocust ben, is het winnen van de drie grote rondes”, zei Evenepoel toen.

Zijn baas bij Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, krijgt de vraag in Humo voorgeschoteld in een dubbelinterview met Club Brugge-CEO Vincent Mannaert: zou Remco Evenepoel het goed doen in het veld? „Door de modder raakt hij wel, dankzij zijn power, maar in de technische zones zou hij verzuipen. Daarvoor is hij te laat begonnen met fietsen. Als wereldkampioen zou hij zich belachelijk maken”, zegt Lefevere.

Indruk

Hoewel Pogacar vorig jaar de veldrit won en hij dit keer tweede werd, maakte hij toch indruk met zijn feilloze techniek bij de balkjes en de trap. Mihael Stajnar won de veldrit in de Sloveense hoofdstad.

Pogacar (24) en Evenepoel (22) zullen komend jaar nog niet de strijd met elkaar aangaan in een grote ronde. Pogacar probeert in 2023 zijn derde Tour de France te winnen nadat hij na twee zeges werd onttroond door Jonas Vingegaard. Evenepoel mikt op revanche in de Giro d’Italia, die hij in 2021 bij zijn debuut niet uitreed.

(Bron: Het Nieuwsblad)