Kersverse Vitesse-trainer heeft speciale plek voor Arnhemse club Cocu ’kwam zichzelf tegen’ tijdens moeilijke trainerstijden

Door Jeroen Kapteijns

Phillip Cocu bij zijn presentatie als hoofdtrainer van Vitesse. De 101-voudig international van Oranje volgt Thomas Letsch op, die vorige week overstapte naar de Duitse club VfL Bochum. Cocu zat zonder club sinds zijn ontslag eind 2020 bij Derby County in Engeland. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Phillip Cocu heeft na 22 maanden zonder club te zijn geweest zijn eerste werkdag bij Vitesse achter de rug. In de ochtend stond de nieuwe hoofdtrainer met de selectie in de stromende regen op het trainingsveld op Papendal, waarna hij ’s middags officieel werd gepresenteerd. Cocu was tussen 1990 en 1995 als speler actief voor Vitesse en keert dus na 27 jaar terug bij de club, waar hij een belangrijke stap in zijn ontwikkeling naar topspeler zette. „Mijn gevoel voor Vitesse is niet veranderd. Ik ben altijd de club blijven volgen. Het blijft voor mij een speciale plek. In mijn ontwikkeling als speler heb ik hier een belangrijke periode doorgemaakt. Zowel sportief als in de omgang met spelers en trainers was het een heel prettige periode.”