Voetbalstadions Polen beperkt open voor publiek

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft daar goedkeuring aan gegeven. In eerste instantie mag 25 procent van de stadioncapaciteit worden gebruikt.

De Servische voetbalbond liet eerder al weten dat vanaf volgende week toeschouwers naar binnen mogen in de stadions. De fans moeten wel onderling ruim 1 meter afstand houden. De competitie in Servië wordt komend weekeinde, eerst nog zonder publiek.

In Rusland mogen de clubs 10 procent van hun stadioncapaciteit beschikbaar stellen aan toeschouwers. Het is de bedoeling dat de Russische competitie op 21 juni weer begint.

De Duitse Bundesliga is al weer twee weken bezig. Tot het einde van het seizoen zijn daar geen fans welkom in de stadions. Dat geldt ook voor Spanje, Italië en Engeland, waar de competities in de loop van komende maand worden hervat.