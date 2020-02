Vitesse-aanwinst Joshua Brenet moet achterstand wegwerken

Joshua Brenet

ARNHEM - Joshua Brenet heeft zijn eerste training in dienst van Vitesse achter de rug. De oud-PSV’er, die net voor het sluiten van de transfertermijn gehuurd werd van TSG 1899 Hoffenheim, heeft conditioneel wel wat bij te spijkeren, omdat hij dit seizoen vrijwel geen wedstrijden in de benen heeft. Alleen in de DFB-Pokal kwam de vleugelverdediger tweemaal in actie voor Hoffenheim.