Anwar El Ghazi, routinier van 24

„Ik heb nog zeven, acht jaar te gaan. Het kan alleen maar mooier worden”, aldus Aston Villa-aanvaller Anwar El Ghazi. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

Het voetballeven van Anwar El Ghazi (24) kent tot dusver meer tegenslagen dan hoogtepunten. „Min of meer gedwongen vertrekken bij Ajax, bij Lille vechten tegen degradatie, een stap terug naar de Championship en dan aanvankelijk bij Aston Villa ook nog eens op de bank”, verduidelijkt de aanvaller, die eigenhandig voor de ommekeer zorgde en na de promotie met Villa zijn droom leeft in de Premier League. „Achteraf zie ik de weg die ik heb bewandeld als rijkdom, want die heeft me sterker gemaakt”, aldus El Ghazi, die op verzoek van TELESPORT zijn licht laat schijnen over een aantal voor hem belangrijke thema’s.