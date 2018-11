Cocu even terug bij PSV

Op uitnodiging van PSV bezoekt de voormalig coach van de Eindhovenaren het Champions League-duel met FC Barcelona.

Cocu (48) is als speler aanvoerder geweest van zowel PSV als Barcelona. Afgelopen zomer vertrok hij bij PSV voor zijn eerste buitenlandse trainersklus bij Fenerbahce. Dat liep uit op een fiasco. Een maand geleden werd hij op non-actief gesteld door de Turkse club.

Beide partijen zijn nog altijd in gesprek over een afvloeiingsregeling. Assistent Erwin Koeman is Cocu's opvolger in Istanbul.

