Chelsea neemt geen risico met Hazard

De Belgische sterspeler van de Londense Premier Leagueclub is licht geblesseerd, vertelde coach Maurizio Sarri in aanloop naar het duel.

Hazard is vermoedelijk komende zondag in de competitiewedstrijd tegen Fulham weer beschikbaar.

Chelsea leidt in groep L met de volle 12 punten uit vier duels en is daardoor al zeker van overwintering in de Europa League.