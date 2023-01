’Argentijnse’ penaltyfratsen voorkomen tegengoal voor AZ in Heerenveen

De stand was 2-0 in het voordeel van de bezoekers, toen Sam Beukema de penalty veroorzaakte door Milan van Ewijk binnen de beruchte lijnen te vloeren. Dat moest de centrumverdediger van AZ overigens met een knieblessure bekopen.

Terwijl zijn medespeler werd behandeld, besloot collega-verdediger Pantelis Hatzidiakos als een volleerde tuinman de penaltystip en de grond eromheen met zijn kicksen om te schoffelen tot een maanlandschap. Het kwam de Griek op een massale scheldkanonnade van de Friese aanhang te staan.

Emiliano Martinez

Nadat Sarr achter de bal had plaatsgenomen, kroop linkerspits Jesper Karlsson in de huid van Emiliano Martinez, de doelman van Argentinië die er op het WK met zijn fratsen alles aan deed om de spelers van Nederland (in de kwartfinale) en Frankrijk (in de finale) uit hun concentratie te halen. Dat deed de Zweed met verve.

Eerst gooide Karlsson nog een tweede bal richting de strafschopstip, waarop zijn landgenoot Sarr zojuist een andere bal had neergelegd. Vervolgens ging Karlsson demonstratief een praatje maken met doelman Hobie Verhulst, om tergend langzaam langs richting de stip en Sarr te lopen. Het getreiter leverde de aanvaller een gele kaart op, die hij wel kan hebben overigens.

Jesper Karlsson incasseert de gele kaart van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Ⓒ Orange Pictures

’In het koppie komen’

Sarr zag zijn zwakke strafschop vervolgens gekeerd worden door Verhulst, de doelman die deze week kreeg te horen dat hij binnenkort wordt gedegradeerd tot tweede keeper, als de Australiër Mathew Ryan speelgerechtigd is. AZ-trainer Pascal Jansen bestempelde het straattoneel van zijn spelers rond de strafschop als ’een stukje volwassenheid’. „Daar waar we tegen Vitesse de killersmentaliteit misten om de 1-0 over de streep te trekken, ga je naar alle mogelijke middelen kijken om een wedstrijd binnen de spelregels te winnen. Ik snap wel waarom Serdar daar een gele kaart voor gaf. Of het een slimme gele kaart was voor Jesper? „Hij zit in de speler zijn hoofd en Hobie pakt de pingel. Het is dus een topkaart.”

Of het gesar en getreiter afgesproken werk betrof? Jansen: „Wij zijn op de training altijd wel aan het dollen. In de zin van in hoeverre je in het koppie kunt komen van degene die de ’penal’ gaat nemen. Het zijn dingen waar we met elkaar over spreken. Op het trainingsveld kun je daar prima aandacht aan geven. Jesper was er in ieder geval van overtuigd dat hij in de speler zijn hoofd zat.”

