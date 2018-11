Messi op jacht naar record tegen PSV

Als de supervedette van FC Barcelona twee keer of vaker scoort in Eindhoven dan evenaart hij drie andere (oud-)spelers. Dat zijn Giovane Elber (Bayern München), Filippo Inzaghi (Juventus en Milan) en Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Die drie spitsen scoorden in het verleden minimaal twee keer in drie opeenvolgende Champions League-wedstrijden, weet Gracenote. Messi maakte tijdens de eerste speelronde drie doelpunten tegen PSV (4-0) en scoorde vervolgens twee keer op bezoek bij Tottenham Hotspur: 2-4 zege. Vervolgens kwam de 31-jarige Argentijn niet meer in actie door een armblessure.

Messi maakte tot nu toe 105 goals in de Champions League. Alleen Ronaldo trof vaker doel. De aanvaller van Juventus staat op 121 treffers.

