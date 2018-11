Video: Briljante assist bij PSV onder 19

In Eindhoven speelden de Brabanders gelijk tegen de leeftijdsgenoten van FC Barcelona: 1-1. Namens PSV zorgde Yorbe Vertessen een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker. De magnifieke assist kwam van Mohammed Ihattaren.

PSV moet nu het afsluitende duel in de groep winnen van Internazionale om uitzicht te houden op de volgende ronde. De Eindhovenaren hebben vijf punten. Tegenstander Inter staat op vier punten, terwijl Tottenham Hotspur zes punten heeft. Koploper Barcelona is met elf punten al zeker van een plek in de volgende ronde.

Ook Ajax neemt deel aan de Youth League en is koploper in Groep E. De Amsterdammers plaatsten zich dinsdag door een 1-8 zege op AEK Athene voor de volgende ronde.