Bayern-trainer niet bezig met Ajax

Volgens Kovac ligt het echte probleem voor Bayern in de Bundesliga. „Het klinkt vreemd, maar tegen grote clubs lukt het wél”, zei de oefenmeester tegen Bild. „In de Champions League of tegen de grote teams in de Bundesliga toont de ploeg zijn kwaliteiten. Tegen de kleintjes spelen ze op halve kracht. Daar lopen we de punten mis.”

„Op dit moment mogen we niet meepraten over het kampioenschap”, zei Kovac. „We hebben dit jaar nog vijf wedstrijden, die willen we allemaal winnen. Tijdens de winterstop gaan we weer om tafel. Misschien mag het woord kampioenschap dan weer vallen.”

Zaterdag gaat Bayern op bezoek bij Werder Bremen, dat drie punten achter der Rekordmeister staat.

Kovac noemt het zesde duel van Bayern niet. Over twee weken reizen de Zuid-Duitsers af naar Amsterdam. Tegen Ajax gaat het om de groepswinst in groep E van de Champions League.